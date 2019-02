Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Der Nettogewinn des Versicherers habe die eigenen und die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Angesichts der planmäßig verlaufenden Restrukturierung und der sich verbessernden Margen in einem Teil des Industriegeschäfts sowie erwarteter steigender Ausschüttungsquoten stuft der Analyst die Aktie mit "Overweight" ein./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 07:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-07/09:31

ISIN: DE000TLX1005