Will man in einem ausgewählten Bereich, etwa bei Zahnersatz oder was die Augengesundheit angeht, auch als Kassenpatient wie ein Privatpatient behandelt werden, so gibt es die Option einer PKV-Zusatzversicherung. Etwa jeder vierte Deutsche besitzt derzeit eine solche. In dem Maße, in dem der GKV-Leistungskatalog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...