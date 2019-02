Die Aktie der insolventen Modekette Gerry Weber ist am Donnerstag plötzlich wieder gefragt. Das Unternehmen hatte Ende Januar einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, will den Karren in Eigenverwaltung selbst aus dem Dreck ziehen. Eine erste Erfolgsmeldung stimmt nun offenbar zuversichtlich, dass dies wirklich gelingen könnte.

