7.2.: Bernhard Lehner läutet die Opening Bell für Donnerstag. Ab sofort wird er im Börse Social Magazine via monatlicher Being-Public-Kolumne über das Börseleben von startup300 schreiben http://www.startup300.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 6.2.: Herta Stockbauer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Vorstandsvorsitzende gewann mit ihrer BKS 2018 den Number One Award für das börsliche Upgrade via Kapitalerhöhung http://www.bks.at https://boerse-social.com/numberone/2018 hthttps://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 5.2.: Marina Konrad-Märk läutet die Opening Bell für Dienstag. Als Head of Corporate Communications bei Zumtobel informiert sie laufend über neue Projekte, Deals und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...