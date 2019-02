Nevada Copper hat ein neues Update zum Minenbau auf Pumpkin Hollow veröffentlicht. Demnach gehen die Arbeiten planmäßig voran, im vierten Quartal soll die Kupferförderung in Nevada starten.

Minenbau voll im Plan

1,1 Mrd. Dollar wurden in den vergangenen Jahre in neue Kupferprojekte in den USA investiert. Nun stehen die ersten Minen seit mehr als 15 Jahren vor dem Produktionsstart (mehr zum US-Kupfermarkt). Den Anfang wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Nevada Copper (0,46 CAD | 0,31 Euro; CA64128F1099) noch in diesem Jahr machen. Das Unternehmen lieferte nun ein Update zu den Bauarbeiten auf dem Pumpkin Hollow-Projekt. Hier arbeitet man derzeit am Bau der Untertagemine. Die wird, wie das Unternehmen mitteilte, wie geplant im vierten Quartal in Produktion gehen. Man befinde sich voll im Zeit- und Budgetplan. Dies hatte auch CEO Matt Gili erst vor zwei Wochen vor Investoren in Vancouver bestätigt. Aktuell wird vor allem an den Schächten gearbeitet. So werden derzeit am "East Main Shaft" die Ventilation und die Pumpanlagen installiert (siehe Foto). ...

