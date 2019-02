Dübendorf (ots) - Mit Urteil vom 12. Dezember 2018 hat das Genfer

Verfassungsgericht den Rekurs von swissstaffing, dem nationalen

Branchenverband der Personaldienstleister, gutgeheissen und die

Bestimmungen des kantonalen Reglements, welche eine Einschränkung der

Temporärbranche vorsahen, gänzlich annulliert.



Im Sommer 2017 wollte der Kanton Genf im Reglement über das

öffentliche Beschaffungswesen eine Quote für Temporärarbeitende

einführen und die Auftragsvergabe auf Bauunternehmen mit 80% oder

mehr Festpersonal beschränken. Gegen diesen Erlass reichte

swissstaffing Rekurs ein und stellte Antrag auf aufschiebende Wirkung

des Reglements, dem das Genfer Verfassungsgericht am 2. Oktober 2017

stattgab und damit die neue Regelung für die Dauer des Verfahrens

suspendierte. Mit der vorgesehenen Regulierung hätte der Kanton Genf,

nebst der Limitierung des Personalverleihs auch lokal ansässige,

kleine und mittlere Bauunternehmen bei der Vergabe von öffentlichen

Bauaufträgen benachteiligt und mit seinem Erlass insbesondere in die

Wirtschaftsfreiheit der Temporärunternehmen eingegriffen.



Das Genfer Verfassungsgericht hat mit seinem Urteil die

Argumentation von swissstaffing zum Eingriff in die

Wirtschaftsfreiheit anerkannt und diesbezüglich festgestellt, dass

die vorgesehene Regelung der Branche erheblichen wirtschaftlichen

Schaden zufügen könnte und dass der Kanton über keine genügende

gesetzliche Grundlage verfügt. Da die Beschwerdefrist Ende Januar

2019 abgelaufen ist, kann das Urteil als rechtskräftig erachtet

werden.



«Es ist ein wichtiger Sieg für unsere Branche, da wir mit diesem

Urteil eine massive Einschränkung stoppen konnten.» sagt Myra

Fischer-Rosinger, Direktorin des nationalen Branchenverbands

swissstaffing. «Es unterstützt zudem unsere Position, dass die

Temporärarbeit mit dem allgemeinverbindlich erklärten GAV

Personalverleih engmaschig reguliert ist und somit Schwarzarbeit,

Lohndumping und prekäre Arbeitsverhältnisse verhindert. Im Falle von

temporären Bauarbeitern gelten übrigens die identischen Lohn- und

Arbeitszeitbestimmungen wie für die Festangestellten.»



swissstaffing ist das Kompetenz- und Servicezentrum der Schweizer

Personaldienstleister. Als Arbeitgeberverband vertritt swissstaffing

die Anliegen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft. swissstaffing ist Sozialpartner des GAV

Personalverleih. www.swissstaffing.ch



Originaltext: swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057910

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057910.rss2



Kontakt:

Myra Fischer-Rosinger, Direktorin, swissstaffing

Tel: 044 388 95 40

myra.fischer-rosinger@swissstaffing.ch



Boris Eicher, Leiter Rechtsdienst, swissstaffing

Tel: 044 388 95 38

boris.eicher@swissstaffing.ch



Blandina Werren, Leiterin Kommunikation, swissstaffing

Tel: 044 388 95 35

blandina.werren@swissstaffing.ch



www.swissstaffing.ch