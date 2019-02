So langsam geht den Anleger die Puste aus. Der Dax rutscht zu Handelsbeginn ein halbes Prozent ab und steht wieder unter 11.300 Punkten. Euro, Gold und Öl geben ebenfalls ab. Immerhin hat der Dax seit Jahresbeginn fast 8 Prozent zugelegt. Auch an der Wall Street kommt die Rallye zum Erliegen - oder macht zumindest eine kurze Pause. Der Nikkei in Tokio lässt heute Luft ab. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: #Osram rutscht in die Verlustzone#Gewinnwarnung erschüttert Gea#Heidelberger Druckmaschinen enttäuscht Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß