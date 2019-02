Die Privatbank Berenberg hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 42 Euro angehoben. Der Markt habe sich bei dem Technologieunternehmen zu sehr auf die Bahn-Fusion mit Siemens konzentriert, dabei aber die Wachstumsaussichten aus dem Blick verloren, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis von Alstom könnte sich bis 2025 verdoppeln, was in der Bewertung der Aktie nicht zum Ausdruck komme./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 11:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

