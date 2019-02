Villeroy & Boch AG: Geschäftsjahr 2018: Villeroy & Boch steigert Ergebnis um 7,6 % DGAP-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Villeroy & Boch AG: Geschäftsjahr 2018: Villeroy & Boch steigert Ergebnis um 7,6 % 07.02.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Mettlach, 7. Februar 2019 Geschäftsjahr 2018: Villeroy & Boch steigert Ergebnis um 7,6 % Konzernumsatz um 2,0 % gesteigert Der Villeroy & Boch-Konzern hat seinen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2018 um 2,0 % auf 853,1 Mio. EUR gesteigert. Erstmals darin enthalten sind Erlöse aus dem Lizenzgeschäft, die im Vorjahr als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen wurden. Währungs- und lizenzbereinigt beträgt der Umsatzzuwachs 2,8 %. Negative Wechselkurseffekte resultierten vor allem aus Abwertungen der Schwedischen Krone, des Russischen Rubels, des US-Dollars und des Chinesischen Renminbis. EBIT um 7,6 % über Vorjahr Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns verbesserte sich im Geschäftsjahr 2018 um 7,6 % auf 53,6 Mio. EUR. Gründe hierfür waren vor allem die sehr gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmensbereichs Bad und Wellness sowie ein effektives Kostenmanagement. Konzernergebnis und Eigenkapitalquote Überproportional stark hat sich das Konzernergebnis mit einem Anstieg von 13,8 % auf 33,9 Mio. EUR verbessert. Wesentliche Gründe dafür waren die positive operative Geschäftsentwicklung und die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Steuerquote von 31,1 %. Von der positiven Geschäftsentwicklung hat auch die Eigenkapitalquote profitiert. Sie legte um 2,4 Prozentpunkte auf 30,7 % zu. Entwicklung in den Unternehmensbereichen Der Unternehmensbereich Bad und Wellness hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um 4,7 % auf 584,3 Mio. EUR gesteigert. Auf konstanter Kursbasis erhöhten sich die Umsätze um 6,2 %. Der Umsatz im europäischen Heimatmarkt ist um 0,4 % auf 453,7 Mio. EUR gewachsen; kursbereinigt betrug der Umsatzanstieg 2,0 %. Insbesondere in Deutschland ist der Umsatz auf hohem Niveau weiter angestiegen (+1,3 %). Dieses Wachstum wurde durch die starke Nachfrage an spülrandlosen DirectFlush-WCs und den dünnwandigen TitanCeram-Waschtischen sowie von einem wieder anziehenden Ausstellungsgeschäft angetrieben. Ein teilweise währungsbedingter Umsatzrückgang musste in Großbritannien (-7,3 %) verzeichnet werden, wohingegen die Region Südeuropa (+7,6 %) mit einer positiven Umsatzentwicklung hervorstach. In den außereuropäischen Märkten stieg der Umsatz insgesamt um 22,8 % auf 130,1 Mio. EUR. In der Region Asien-Pazifik wurde erneut ein starkes Wachstum von 33,4 % auf ein Umsatzvolumen von 100,1 Mio. EUR erzielt. Damit wurde erstmals die 100-Millionen-Umsatzmarke überschritten. China trug als wichtigster Wachstumsmarkt mit einem starken Umsatzplus von 31,5 % maßgeblich dazu bei. Die dortige Entwicklung ist insbesondere durch die hohe Nachfrage an ViClean Dusch-WCs geprägt. Der Unternehmensbereich Tischkultur erzielte im Geschäftsjahr 2018 ein Umsatzvolumen in Höhe von 266,2 Mio. EUR. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einem Rückgang um 4,4 %. Währungs- und lizenzbedingte Effekte glichen sich dabei nahezu aus. Beeinflusst wurde die Umsatzentwicklung insbesondere von der Umstellung des Distributionsmodells in verschiedenen Märkten, der bereits im Vorjahr initiierten Veränderung der Preis- und Rabattpolitik sowie der Optimierung des Shop-Netzwerks. Während die Umsätze in Europa um 4,7 % zurückgingen, konnte in den außereuropäischen Märkten in den USA kursbereinigt eine Umsatzsteigerung von 3,7 % erzielt werden. Die Abwertung des US-Dollars führte indes zu einem nominalen Umsatzrückgang um 0,4 %. Aufgrund forcierter Vertriebs- und Marketingaktivitäten im E-Commerce steigerten sich die Online-Umsätze über alle Märkte hinweg um 9,2 %. Der Anteil der E-Commerce-Aktivitäten am Gesamtumsatz des Unternehmensbereichs Tischkultur beträgt mittlerweile rund 17 %. Auftragsbestand Der Auftragsbestand betrug zum 31. Dezember 2018 59,8 Mio. EUR. Auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness entfielen 48,7 Mio. EUR, auf den Unternehmensbereich Tischkultur 11,1 Mio. EUR. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresbestand (107,0 Mio. EUR) ist vorrangig auf den Bereich Sanitärkeramik zurückzuführen: Dank getätigter Investitionen wurden Lieferzeiten deutlich reduziert, wodurch Kunden mit geringerem Vorlauf bestellen konnten. Damit liegt der Auftragsbestand wieder auf dem langjährigen Durchschnittsniveau. Investitionen Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 43,6 Mio. EUR. Mit 86,5 % entfiel der Großteil der Investitionen auf den Unternehmensbereich Bad und Wellness. Dabei lag der Fokus in der Anschaffung neuer Produktionsanlagen für die Sanitärkeramik-Werke im In- und Ausland. Im Unternehmensbereich Tischkultur flossen die Investitionen schwerpunktmäßig ebenfalls in neue Produktionsanlagen sowie in die Optimierung des Einzelhandelsnetzes. Dividende Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 29. März 2019 vor, den Bilanzgewinn der Villeroy & Boch AG zur Ausschüttung einer im Vorjahresvergleich um 3 Cent erhöhten Dividende von 0,60 EUR für die Vorzugs-Stückaktie sowie 0,55 EUR für die Stamm-Stückaktie zu verwenden. Einschätzung Geschäftslage "Ich freue mich, dass wir unseren Umsatz und das Ergebnis in 2018 erneut steigern konnten. Auch wenn wir für 2019 nur von einem moderaten weltwirtschaftlichen Wachstum ausgehen, schätzen wir das Marktumfeld für unser Unternehmen als grundsätzlich intakt ein. Deshalb gehen wir von einer Steigerung unseres Konzernumsatzes um 3 bis 5 % aus", erklärt Frank Göring, Vorstandsvorsitzender der Villeroy & Boch AG. Für das operative EBIT 2019 wird ein Zuwachs von ebenfalls 3 bis 5 % prognostiziert. Den vollständigen Konzernfinanzbericht zum Download finden Sie unter: http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html Ansprechpartner bei Rückfragen: Katrin May Head of PR Tel: +49(0)6864 81-2714 Mail: may.katrin@villeroy-boch.com oder Alisa Lönneker Manager Corporate Communications Tel: +49(0)6864 81-1760 Mail: loenneker.alisa@villeroy-boch.com 07.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Telefon: +49 (0)6864 81-0 E-Mail: information@villeroy-boch.com Internet: www.villeroy-boch.de ISIN: DE0007657231, DE0007657207 WKN: 765723 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773507 07.02.2019 ISIN DE0007657231 DE0007657207 AXC0154 2019-02-07/11:01