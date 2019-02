JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Zahlen zum vierten Quartal von 3,80 auf 3,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die klaren Kursverluste seit Oktober reflektierten die Befürchtungen rund um die 5G-Auktion in Deutschland, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Kursschwäche vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen biete eine Kaufgelegenheit, denn das vierte Quartal des Mobilfunk-Unternehmens dürfte deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen sein./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 05:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-07/11:03

ISIN: DE000A1J5RX9