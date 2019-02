Ein Blick in die aktuelle Wertentwicklungsstatistik des Fondsverbands BVI belegt, dass 2018 für Fondsanleger eine Enttäuschung war. Nahezu alle Fondsgruppen gerieten ins Minus, auch auf Fünf-Jahressicht fällt die Bilanz mager aus.Die vom Branchenverband BVI veröffentlichte Wertentwicklungsstatistik liefert immer einen guten Überblick darüber, wie die verschiedenen Fondsgruppen abgeschnitten haben. Zwar können die angegebenen Durchschnittswerte durch einzelne Ausreiser in der jeweiligen Kategorie verzerrt sein und die Statistik begrenzt die Auswahl auf Fonds, die sich seit mindestens 20 Jahren am Markt behaupten - dennoch liefern die Auswertungen ein Gefühl dafür, welche Renditen im Schnitt erzielt werden. Die genaue Berechnungsmethode ist hier erklärt.

