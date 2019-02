JPMorgan hat die Aktie der Zurich Insurance Group nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 359 Franken belassen. Das Betriebsergebnis habe über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Angesichts der Konzernstrategie, die Schwankungen im Nichtleben-Geschäft zu reduzieren, seien die Belastungen durch Naturkatastrophen aber immer noch so hoch, kritisierte er./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 06:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-02-07/11:16

ISIN: CH0011075394