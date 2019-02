Royal Gold Inc. gab gestern die Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2018 geendete 2. Quartal des Finanzjahres bekannt. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 23,6 Millionen Dollar oder 0,36 Dollar je Aktie verzeichnete.



Die Umsätze beliefen sich in diesem Zeitraum auf 97,6 Millionen Dollar, was eine Abnahme von 14,6% verglichen zum Vorjahreszeitraum darstellt. Der operative Cashflow betrug 58,8 Millionen Dollar; ebenfalls 22,2% weniger als in Q2 2018.



Es wurden insgesamt 79.600 Unzen Goldäquivalent gefördert, also 11,3% weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei betrug der durchschnittliche Preis 1.226 Dollar je Unze Gold.



