EQS Group AG: EQS Group AG unterbreitet begrenztes öffentliches Aktienrückkaufangebot für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf EQS Group AG: EQS Group AG unterbreitet begrenztes öffentliches Aktienrückkaufangebot für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm 07.02.2019 / 11:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EQS Group AG unterbreitet begrenztes öffentliches Aktienrückkaufangebot für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm München - 07.02.2019 Der Vorstand der EQS Group AG hat heute beschlossen bis zu 3.000 Stück eigene Aktien für die Durchführung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms "MyEQS Shareplan" zu erwerben. Der Aktienrückkauf erfolgt gemäß der Bestimmung des § 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AktG. Der Rückkauf erfolgt über die Börse. Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut durchgeführt, das im noch festzulegenden Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, hinsichtlich des Kaufpreises die Vorgaben der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016 einzuhalten Die EQS Group AG wird auf der Internetseite der Gesellschaft www.eqs.com in der Rubrik Investor Relations über den Verlauf des Rückkaufs berichten. Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO) Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-21029833 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com 07.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773589 07.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005494165 AXC0163 2019-02-07/11:26