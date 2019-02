Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-07 / 11:13 *INTOSOL Holdings PLC: Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse* Hannover / Garbsen, 7. Februar 2019: INTOSOL Holdings PLC, das preisgekrönte internationale Luxusreiseunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien der Gesellschaft als Reaktion auf die Nachfrage der Anleger aus Deutschland heute an der Frankfurter Börse ("FSE") gehandelt werden. Daher wurden Aktien von INTOSOL unter dem Symbol 5IH zum Handel an der Börse zugelassen. Das gesamte ausgegebene Stammkapital wird an der Londoner Börse unter dem Symbol INTO gehandelt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens in Europa befinden, ist das Unternehmen der Ansicht, dass eine Frankfurter Börsennotierung für bestehende Aktionäre von Vorteil ist, indem die Aktien des Unternehmens für Europäische Anleger zugänglicher werden. _Über INTOSOL Holdings PLC _ INTOSOL Holdings PLC ist ein internationales Luxus-Reiseunternehmen, welches 2002 von Rainer Spekowius gegründet wurde. Die Geschäftsbereiche von INTOSOL www.intosol.com [1]umfassen die Organisation von personalisierten Reisen im Luxussegment, sowie das Betreiben von exklusiven Boutique-Hotels. Seit der Gründung kann INTOSOL einen treuen und stetig wachsenden Kundenstamm von über 15.000 Kundenaufweisen. Diese erleben maßgeschneiderte Reiseerfahrungen, ganz nach dem Motto "Life is about Moments, created by INTOSOL". Die vielfältigen Reisethemen von INTOSOL reichen von Natur über Wellness und Hochzeit bis hin zu Golf und Kreuzfahrten. *Vorreiter im Private Travel Design und beste Kundenbewertungen * Seit der Gründung im Jahr 2002 gilt INTOSOL als Vorreiter im Private Travel Design, bei dem Kunden eine genau auf ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmte Reise erhalten. Mit Hilfe des innovativen Online-Routenmanagementsystems VIRTOSOL entwickeln die spezialisierten Travel Designer von INTOSOL maßgeschneiderte Reisen mit dem Ziel einmalige Erlebnisse zu schaffen, die lange in Erinnerung bleiben. Die Kundenzufriedenheit und Bildung einer nachhaltigen Kundenbeziehung ist dem Team von INTOSOL herbei ein besonderes Anliegen. Wie die überdurchschnittliche Anzahl an wiederkehrenden Kunden zeigt. Die erfolgreiche Arbeit INTOSOL wird auch durch die hervorragende Bewertung durch die INTOSOL Kunden auf dem Bewertungsportal Trustpilot wiedergespiegelt, wo INTOSOL einen TrustScore von 9,7/10 erreicht. *Erweiterung des Travel Designer Teams* In diesem Jahr wird INTOSOL weitere Travel Designer in verschiedenen Metropolen des deutschsprachigen Raums anstellen. Der Kundenstamm von über 15.000 zufriedenen Kunden wächst stetig jedes Jahr. Insofern sollen neue, hochqualifizierte Travel Designer das bereits bestehende Team unterstützen und die Kunden individuell beraten. "Seit 2002 sorgen wir dafür, dass unsere Kunden einmalige Reisen erleben, an die sie noch lange zurückdenken können" sagt Rainer Spekowius, Vorstandsvorsitzender der INTOSOL Holdings PLC. "Dies gelingt uns dadurch, dass sich unsere Travel Designer intensiv mit den Wünschen und Vorlieben der Kunden beschäftigen und ein nachhaltiges Vertrauensverhältnis aufbauen können. Damit wir auch weiterhin jedem einzelnen Kunden mit entsprechendem Engagement betreuen können, sind wir auf der Suche nach versierten Travel Designern, die Lust haben einzigartige Reisen zu kreieren." *Weiterentwicklung der SOUL PRIVATE COLLECTION* Die Weiterentwicklung der SOUL PRIVATE COLLECTION ist ebenfalls Bestandteil der Expansionsstrategie von INTOSOL. Derzeit umfasst das Portfolio der SOUL PRIVATE COLLECTION sechs hochkarätige Boutique-Hotels, von denen jedes ein Unikat ist. Besonders stolz ist INTOSOL auf das Oceans Wilderness Hotel in Südafrika. Einerseits trägt es zur guten Marge bei und andererseits ist es eines der am besten Bewertesten Hotels. i-escape.com [2], die Plattform für favorisierte Hideaways, hat es wieder einmal bestätigt. Im Artikel "The 10 Best Places to Travel in 2019" holt sich Südafrika den ersten Platz. Und der Topgewinner unter den Hideaways ist Oceans Wilderness von INTOSOL. https://www.intosol.com/de/Oceans-Wilderness [3] Weitere Informationen zu INTOSOL finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.intosolholdingsplc.com oder wenden Sie sich an: Rainer Spekowius *INTOSOL Holdings Tel: +49 Vorstandsvorsitzender Plc* 5131 / 70 55 61 INTOSOL PR / IR Deutschland *INTOSOL GmbH PR / IR Deutschland* Tel: +49 5131 / 70 55 63 Charles Goodfellow / Martin *Peterhouse Tel: +44 (0) Lampshire Corporate Finance* 20 7220 9791 (Corporate Broker UK) Juliet Earl / Gaby Jenner *St Brides Partners Tel: +44 (0) (Financial PR, UK) Ltd* 20 7236 1177 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: INTOSOL Holdings PLC 2019-02-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 