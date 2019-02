marktEINBLICKE um 12: DAX rutscht ins Minus, voestalpine belastet thyssenkrupp & Co

Nach der Kursrallye am Dienstag fielen die gestrigen Gewinnmitnahmen im DAX noch moderat aus, am heutigen Donnerstag rutscht das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch deutlich tiefer in die Verlustzone. Schuld sind vor allem die zurückgekehrten Konjunktursorgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: