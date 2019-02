Am 25. Februar wird es bei Bayer spannend. Dann startet das nächste Glyphosat-Verfahren in den USA (DER AKTIONÄR berichtete: "Bayer: Es geht in die nächste heiße Phase"). Es geht in dem Fall um Ed Hardeman, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Verantwortlich dafür sei Glyphosat. Die Klage ist für Bayer von enormer Bedeutung, denn es handelt sich um einen "Leithammel-Fall". Heißt: Die Klage von Ed Hardeman ist richtungsweisend für weitere Fälle im Zusammenhang mit Glyphosat.

