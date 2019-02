Ismaning (ots) -



Birgit Schrowange, erfolgreiche Moderatorin der Infotainment-Sendung "Extra - Das RTL- Magazin", hat in ihrem Leben nicht nur Höhen erlebt. Doch die alleinerziehende Mutter hat sich nie unterkriegen lassen. Wer Brigit Schrowange begegnet, trifft auf eine echte Powerfrau, die strahlt und lacht - ein echtes Energiebündel. Der TV-Star genießt das Leben und schöpft dabei Kraft aus einer rundum positiven Lebenseinstellung. "Mir geht es gut, ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht, einen Sohn, auf den ich stolz sein kann. Und ich habe eine neue Liebe gefunden, als ich nicht mehr damit gerechnet hatte. Was will man mehr?"



Älter zu werden, ist für Birgit Schrowange noch lange kein Grund zu hadern. Dass man der 60-Jährigen ihr Alter nicht ansieht, liegt sicher auch an ihrer inneren Balance. Sie selbst bringt das so auf den Punkt: "Man sollte sich locker machen. In meinem Alter spielt das Aussehen nicht mehr die wichtigste Rolle. Man hat als Frau über 50 so viele andere positive Werte aufzuweisen. Wie etwa eine reifere emotionale und geistige Intelligenz."



Birgit Schrowange wirkt immens ausgeglichen, ganz bei sich angekommen. Wie schafft sie das? "Ach, dabei hilft mir schon mal mein Lebensmotto", lacht sie. "Et kütt wie et kütt. Et hätt noch immer jot jejange". (Für alle Nichtkölner: Es kommt wie es kommt. Es ist noch immer gut gegangen). "Ich lebe im Hier und Jetzt, schaue nach vorne. Ich möchte nicht auf Teufel komm raus der Jugend nachlaufen. Es ist doch viel wichtiger, gesund, attraktiv und authentisch zu sein."



Und Birgit Schrowange verrät auch gerne, wie sie dieses Ziel erreicht. "Man muss mit sich und seinen Ressourcen achtsam umgehen. Natürlich stecke ich mein hektisches Leben - ich bin ja sehr viel unterwegs - nicht mehr so schnell weg wie mit 20." Deshalb sorgt sie für entsprechenden Ausgleich, damit der Stress sie nicht überfordert.



Achtsamkeit bedeutet für die sympathische Wahlkölnerin auch, ihren Körper in Balance zu halten. "Ein wichtiges Ritual ist für mich deshalb seit Langem, regelmäßig zu entsäuern und damit den Stoffwechsel zu unterstützen. Ich setze dabei auf die basischen Mineralstoffe von Basica. Das hat bereits meine Mutter so gemacht. Und sie ist immer noch bewundernswert fit. Ich vertraue der Marke. Denn schließlich stecken in den Produkten von Basica mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Naturheilkunde. Und dieses Wissen ist mir wichtig." Bereits in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatte der schwedische Ernährungswissenschaftler Ragnar Berg die Bedeutung eines ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalts für die Gesundheit des Menschen erkannt. Seine Forschungen und sein Wissen mündeten 1926 in die Entwicklung von Basica. Bergs grundlegende Untersuchungen führten zur Verwendung von basischen Mineralstoffmischungen als Begleittherapie bei einer Vielzahl von Beschwerden. Seither gehört die Harmonisierung des Säure-Basen-Haushalts zur Grundtherapie in der Naturheilkunde.



"Ich achte aber auch auf ausgleichende Ruhephasen in meinem Leben", sagt Birgit Schrowange. "Wochenenden sind mir heilig, die nehme ich mir grundsätzlich frei. Da hat mein Privatleben absolute Priorität!" Sie hat gelernt, auch mal deutlich Nein zu sagen - für ihr eigenes Wohl. "In der Woche kann ich ruhig Gas geben. Doch am Wochenende muss ich auftanken, neue Kräfte sammeln, auch mal zur Ruhe kommen." An freien Tagen geht sie gerne Wandern und mit guten Freunden aus. Sie kann aber auch einfach mal genüsslich faulenzen: "Ich liebe es, mich in einem Park, am Rheinufer oder auf meiner Lieblingsinsel Mallorca irgendwo hinzusetzen und in die Natur zu schauen. Für mich sind solche ruhigen Naturerlebnisse echte Energiespender!"



Kurzversion



Powerfrau Birgit Schrowange: "Ich gehe achtsam mit mir um!"



Hintergrundinformation



Star-Steckbrief: Birgit Schrowange



Birgit Schrowange kam am 7. April 1958 in Brilon (NRW) zur Welt. Ihre Fernsehkarriere begann sie 1978 beim Westdeutschen Rundfunk. Heute ist sie eine der bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Seit 1993 moderiert sie erfolgreich das wöchentliche RTL-Magazin EXTRA.



Im September 2000 kam Sohn Laurin zur Welt - die Beziehung zu seinem Vater, Moderator Markus Lanz, scheiterte.



Seit Beginn ihrer Karriere betätigt sich Schrowange gerne gelegentlich als Sängerin. Sie hat zwei Bücher geschrieben und engagiert sich ehrenamtlich für Projekte wie die Arche, Plan International Deutschland, ein Kinder- und Jugendhospiz und eine Krebsnachsorgeklinik für Kinder in Tannheim. Für ihr Engagement für sozial benachteiligte Kinder erhielt sie 2008 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Birgit Schrowange lebt in Köln.



Basica: Hochwertige Nahrungsergänzung für den Säure-Basen-Ausgleich



Das Säure-Basen-Gleichgewicht und ein funktionierender Energiestoffwechsel sind wichtige Voraussetzungen für Vitalität und Leistungsfähigkeit.



Alle Basica® Produkte (rezeptfrei in der Apotheke) enthalten organisch gebundene Mineralstoffe und wertvolle Spurenelemente. Zink trägt zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt bei und ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. Magnesium hilft mit, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Calcium und Magnesium unterstützen den Energiestoffwechsel. Es gibt verschiedene Darreichungsformen: als Granulat zum Einrühren in Speisen, als Tabletten zum Schlucken, als lösliches Trinkpulver oder als Mikroperlen zur direkten Einnahme. Die Produkte können täglich eingenommen werden, auch unabhängig von den Mahlzeiten. Ernährungswissenschaftler empfehlen eine Entsäuerungskur über einen längeren Zeitraum. Informationen unter: www.basica.de



