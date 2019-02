Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 108 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Vertragserneuerungen beim weltweit viertgrößten Rückversicherer sei mehr oder weniger ereignislos geblieben, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie habe wie erwartet bestätigt, das die Preiserhöhungen im Geschäft mit Erstversichern gering ausfielen./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 13:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-02-07/12:27

ISIN: DE0008402215