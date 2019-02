Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Gewinn im vierten Quartal sei dank Sonderfaktoren deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Zwar gebe es Risiken in Italien und der Türkei, doch diese seien in seinem Bewertungs-Modell bereits berücksichtigt. Zudem könnte die Restrukturierung für eine Neubewertung Potenzial bieten./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 01:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 01:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-02-07/12:31

ISIN: IT0005239360