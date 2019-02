Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der Bank sei im vierten Quartal schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr deuteten sich bei Gewinn je Aktie und Dividende keine allzu großen Fortschritte an, weshalb der Wert eine Halteposition bleibe./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 08:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 08:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-02-07/12:34

ISIN: FR0000130809