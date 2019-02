In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Infineon, Apple, Daimler, Tesla, BYD und JinkoSolar. Ist es nur eine Short-Attacke oder steckt mehr hinter den Anschuldigungen gegen Wirecard? Die Verunsicherung ist jedenfalls groß. Aber wie schlimm könnte der maximale Schaden eigentlich werden? Und wie wird es mit der Aktie weitergehen? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den DAX-Favoriten Infineon, das Comeback der Apple-Aktie, die düsteren Aussichten für Daimler und um die Profitabilität der beiden Elektroauto-Anbieter Tesla und BYD. Und dann gibt es noch einen Blick auf die Aktie von JinkoSolar, die gerade eine 100-Prozent-Rallye hingelegt hat.