Wenn es rund um den Rosenmontag hoch her geht und dicht an dicht geschunkelt, getanzt und gefeiert wird, haben Viren leichtes Spiel. Denn wie kürzlich eine US-Studie* zeigte, muss ein Infizierter nicht husten oder niesen, um andere anzustecken: der normale Atem kann die Erreger bereits übertragen.



Um eine Ansteckung zu vermeiden, ändern laut einer aktuellen forsa-Umfrage viele Deutsche in der Erkältungszeit sogar ihr Verhalten und schränken ihre sozialen Kontakte ein: Rund 42% der Befragten gaben an, auf Partys oder Konzerte zu verzichten oder anderen Menschen die Hand zu geben.



Karneval mit Mundschutz? Schunkeln in zwei Meter Abstand?



Um die närrischen Tage trotzdem unbeschwert zu genießen ist es wichtig, das Immunsystem auf Vordermann zu bringen, damit die körpereigenen Abwehrkräfte die Krankheitserreger schnell und effizient eliminieren.



Noch besser ist es natürlich, wenn die Keime gar nicht erst angreifen können. Darum ist es wichtig, die Atemwegsschleimhäute funktionstüchtig zu halten:



Sind diese intakt und gut befeuchtet, bilden sie eine effektive Barriere gegen Viren, Bakterien oder auch Allergene. Bei zu trockenen Atemwegen hingegen werden die Krankheitserreger schlechter abtransportiert und es kommt leichter zu Infektionen.



PARI ProtECT® mit Ectoin® steht für Schutz und Stabilisierung der Atemwegsschleimhäute.



Als Inhalationslösung seit längerem bewährt, ergänzt PARI das Angebot jetzt um drei weitere Darreichungsformen:



Als Hals- und Rachenspray, Lutschpastillen und Nasenspray befeuchtet und schützt PARI ProtECT trockene und irritierte Schleimhäute jetzt auch in Mund, Rachen und Nase und lindert so die typischen Symptome einer Erkältung sanft, schonend und natürlich. PARI ProtECT wirkt besonders gut bei den ersten Anzeichen einer Erkältung und kann auch vorbeugend angewendet werden.



Wie wirkt Ectoin®?



Ectoin® ist ein natürliches Zellschutzmolekül, das stark wasserbindende Eigenschaften aufweist. Dadurch bildet es den Ectoin-Hydrokomplex, der sich auf die Schleimhaut der Atemwege legt. Es wirkt sowohl schützend und befeuchtend also auch beruhigend und leicht entzündungshemmend.



Ectoin wirkt rein physikalisch, kann nicht in die Zellen vordringen und ist darum gut verträglich.



