Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG: Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft wird auch angepasstes Ergebnisziel 2018 verfehlen DGAP-Ad-hoc: Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG: Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft wird auch angepasstes Ergebnisziel 2018 verfehlen 07.02.2019 / 12:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft wird auch angepasstes Ergebnisziel 2018 verfehlen Borken, Deutschland, 07.02.2019 Die Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft (ISIN DE0005254007) gibt bekannt, daß das zuletzt in der Ad hoc-Mitteilung vom 14. November 2018 für das Gesamt-geschäftsjahr 2018 prognostizierte Jahresergebnis in der Größenordnung zwischen ca. -70 TEUR und ca. -120 TEUR nicht erreicht werden wird. Der Vorstand wurde heute von dem Pächter eines Park- und Geschäftshauses, das sich im Eigentum der Tochtergesellschaft Park-Bau Westfalen KG befindet, darüber informiert, dass er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten in der Größenordnung von rund 180 TEUR zu bedienen. Der Vorstand sieht sich daher gezwungen, diese Forderungen ergebniswirksam abzuschreiben. Daher geht der Vorstand nun davon aus, daß das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018 in der Größenordnung zwischen ca. -150 TEUR und ca. -200 TEUR liegen wird. Borken, 07.02.2019 Der Vorstand Kontakt: Rainer-Michael Rudolph Vorstand 07.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elektrische Lichtund Kraftanlagen AG Frielendorfer Str. 26 34582 Borken Deutschland Telefon: +49 6693 1812 33 Fax: +49 6693 1812 18 E-Mail: info@elikraft.de Internet: www.elikraft.de ISIN: DE0005254007 WKN: 525400 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772599 07.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005254007 AXC0201 2019-02-07/12:50