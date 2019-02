Unterföhring (ots) - Diese sechs Promis wollen Luke Mockridge seine Revanche verderben: Teenie-Star Mike Singer, die Schauspieler Sophia Thomalla und Daniel Donskoy, Tatort-Kommissar Oliver Mommsen, Ex-Nationalspieler David Odonkor und Moderator Thore Schölermann stehen als Team-Kapitäne für die von Luke Mockridge erfundene und produzierte Sport-Event-Show "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" fest und sind bereit, den Fang-Thron zu erobern. Insgesamt treten zwölf Vierer-Teams aus prominenten Anführern, Top-Athleten und Parkour-Profis auf spektakulären Hindernisflächen zum Fang-Wettkampf an.



Tickets für die vier Aufzeichnungen von "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" Ende Februar in Köln gibt es unter www.brainpool-tickets.de.



Hintergrund: Mit "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" brachte Luke Mockridge im Dezember 2018 seine erste selbstentwickelte Show als Produzent mit Lucky Pics in SAT.1 on Air. Die Sport-Event-Show wurde direkt für den Grimme-Preis 2019 in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Der Auftakt punktete mit starken 11,5 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre)*.



"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" im Frühjahr 2019, freitags, um 20:15 Uhr in SAT.1



*Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.01.2019







Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2