Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach angekündigten Kostensenkungen von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn die französische Bank in operativer Hinsicht mehr Fortschritte machen müsse, halte sie die Abwertung des Aktienkurses für überzogen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete sie mit der Annahme eines besseren operativen Schwungs und niedrigeren Kreditausfallkosten./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 22:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-02-07/13:00

ISIN: FR0000131104