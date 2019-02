Ursächlich für die steigende Goldnachfrage ist einmal die Möglichkeit Goldfonds zu erwerben, zum anderen wächst die Mittelschicht, besonders in Asien. Und auch die Finanzkrise 2009 dürfte Anleger wachgerüttelt haben. Gold in physischer Form und Aktien von erfolgreichen Goldunternehmen gehören heute in jedes diversifizierte Portfolio. Denn Gold ist ein Inflations- und Währungsabsicherungsvehikel. Zudem sichert es gegen eine verfehlte Geldpolitik und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...