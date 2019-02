Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,40 Prozent auf 166,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug um dreieinhalb Basispunkte auf 0,13 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Börsenstimmung und sorgten für erhöhte Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Dezember weiter eingeschränkt. Das Analysehaus Capital Economics hält eine Schrumpfung der deutschen Volkswirtschaft im Schlussquartal nach den Daten für möglich. Das Statistische Bundesamt wird erste konkrete Zahlen am kommenden Donnerstag präsentieren.

Deutliche Kursverluste gab es dagegen am italienischen Anleihemarkt. Marktteilnehmer begründeten dies unter anderem mit dem Wachstumsausblick der EU-Kommission. Sie senkte ihren Ausblick für dieses und das kommende Jahr deutlich. 2019 rechnet die Kommission mit einer faktischen Stagnation der italienischen Wirtschaft.

Im weiteren Verlauf steht zum einen die Zinsentscheidung der Bank of England an. Angesichts der erheblichen Brexit-Risiken wird mit einem Stillhalten der Notenbank gerechnet. Am Nachmittag stehen in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe./bgf/jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0207 2019-02-07/13:06