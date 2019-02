Berlin (ots) -



Das KNE unterstützt den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Ziel ist es, die Debatten über den Naturschutz in der Energiewende zu versachlichen und die Konflikte vor Ort zu vermeiden. Im Zweiminüter "Ihr KNE" wird ein Überblick zur Arbeitsweise und zu den Angeboten des KNE im Spannungsfeld Naturschutz und Energiewende gegeben.



"Vor zweieinhalb Jahren und mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir gestartet, um die naturverträgliche Umsetzung der Energiewende zu unterstützen. Heute haben wir mehr als fünfzig Fälle vor Ort bearbeitet, mehr als einhundert Fachfragen beantwortet und zwei große Dialogprozesse zu spezifischen Fragestellungen zusammen mit den Akteuren einer naturverträglichen Energiewende bearbeitet. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende ist ein Erfolg. Es trägt mit seinen Angeboten zur Versachlichung von Debatten bei und unterstützt die Klärung von Konflikten vor Ort. Zusammen mit Ihnen setzen wir die Energiewende naturverträglich um!", erläutert Michael Krieger, Geschäftsführer des KNE.



Für Konflikte des Naturschutzes beim Ausbau der erneuerbaren Energien bietet das KNE kompetente Hilfe zur Selbsthilfe. Das Wissen um die naturverträgliche Energiewende wird praxisgerecht aufbereitet, sich zuspitzende Konflikte werden mit professioneller Moderation und Mediation ausgetragen und grundsätzliche Fragestellungen zusammen mit den Akteursgruppen bearbeitet.



"Mit unserer Expertise stehen wir allen Akteursgruppen der Energiewende gleichermaßen zur Verfügung. Mit unserem Video geben wir einen Überblick über unsere Aktivitäten und wollen die Akteure der Energiewende dazu ermuntern, sich mit ihren Fragen an das KNE, als neutraler Ansprechpartner, zu wenden," ergänzt Anke Ortmann, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im KNE.



