Sunnyvale, USA (ots) - CrowdStrike, der Marktführer für Cloud-basierten Endgeräteschutz, hat heute die weltweite Partnerschaft mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport bekannt gegeben: Während der gesamten Formel-1-Saison 2019 schützt die Technologie von CrowdStrike das Team des fünffachen Konstrukteursweltmeisters vor Cyberangriffen. Mercedes-AMG Petronas Motorsport wird die Technologieplattform und Dienstleistungen von CrowdStrike in seinem Werk in Brackley in Oxfordshire, Großbritannien, sowie vor Ort bei Renn- und Testtagen auf der ganzen Welt nutzen.



"Die Formel 1 ist ein sehr datenintensiver Sport. Die Gewinnerteams wissen ganz genau, dass sie auf die Nutzung riesiger Mengen an kritischen Daten angewiesen sind. Deren professioneller Einsatz und Schutz verschaffen einen echten Wettbewerbsvorteil", sagt George Kurtz, Chief Executive Officer und Mitbegründer von CrowdStrike. "Wir glauben, dass die Partnerschaft zwischen Mercedes-AMG Petronas und CrowdStrike einen neuen Standard im Motorsport und in der Cybersicherheit setzt. Ein erfolgreiches Team strebt nach Spitzenleistungen in der anspruchsvollen und hart umkämpften Welt der Formel 1 und wendet sich an den Weltmarktführer für cloud-basierte Cybersicherheit, um seine massive Infrastruktur nicht nur am Renntag selbst, sondern über das ganze Jahr hinweg zu schützen".



Mercedes-AMG Petronas Motorsport verarbeitet riesige Mengen an Informationen - jedes Auto produziert während eines durchschnittlichen Grand-Prix-Wochenendes allein 500 GByte an Daten, weitere 5-10 TByte pro Woche werden im Werk produziert. Darüber hinaus arbeitet das Team in einem weltweiten, komplexen Netzwerk von Mitarbeitern und Einrichtungen zusammen, wodurch die Gefahr von Cyberangriffen besteht. Die CrowdStrike Falcon-Plattform schützt vor kritischen Bedrohungen durch sofortige, nahtlose Implementierungen über tausende von Endpunkten hinweg - und das alles über seine native Cloud-Architektur.



"Es geht hier um einen hochtechnisierten Sport, bei dem geistiges Eigentum essentiell für den Wettbewerbsvorteil ist", sagt Toto Wolff, Teamchef und CEO von Mercedes-AMG Petronas Motorsport. "Um zu gewinnen, müssen wir den Informationen und der Infrastruktur, die unser Meisterschaftsteam antreibt, absolut vertrauen können. Ich freue mich, CrowdStrike als unseren Cybersicherheitsanbieter und Partner an Bord zu haben."



"Weltweit sind sportliche Großereignisse das Ziel von Cyberangriffen und je erfolgreicher ein Team ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie selbst zu einem Ziel für E-Crime-Akteure werden, die nach geistigem Eigentum oder schlicht mehr Bekanntheit streben", sagt Kurtz. "CrowdStrike freut sich, Mercedes-AMG Petronas Motorsport vor Cyberangreifern zu schützen, die den Ruf des Teams und den reibungslosen Betrieb schädigen wollen. Damit können sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: Rennen und Meisterschaften gewinnen."



In Nordamerika ist CrowdStrike der offizielle Internet & Cloud Security Provider der SRO America Championships, einer führenden Sportwagen-Rennserie. George Kurtz ist der Pirelli World Challenge GTSA Champion 2017 und geht ab März in seine dritte komplette Rennsaison in einem Mercedes-AMG GT3. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.crowdstrikeracing.com/.



Über Mercedes-AMG Petronas Motorsport



Mercedes-AMG Petronas Motorsport ist das Formel-1-Werksteam von Mercedes-Benz, das in der FIA Formula One[TM] World Championship antritt - der Spitze des Motorsports und der größten jährlichen Sport-Serie der Welt. Das Team, das auf zwei erstklassigen Technologie-Campus in Großbritannien angesiedelt ist, entwirft, entwickelt, produziert und fährt Rennwagen und Hybrid Power Units, die vom fünffachen Weltmeister Lewis Hamilton und dem rennerprobten Teamkollegen Valtteri Bottas gesteuert werden. Die Formel 1 ist eine einzigartig anspruchsvolle technische und menschliche Herausforderung, die die richtige Kombination aus Spitzentechnologien, leistungsstarkem Management und herausragendem Teamwork erfordert, um in einer Rennsaison von März bis Dezember bei 21 Grands Prix rund um den Globus Erfolge zu liefern. Mit dem Gewinn der Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaften 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 hat das Team einen neuen Maßstab für Erfolg in der F1 gesetzt. In diesen fünf Meisterschaftssaisons hat das Team 74 Siege, 147 Podestplätze, 84 Pole-Positions, 33 schnellste Runden und 39 Doppelsiege in 100 Rennstarts erzielt.



Über CrowdStrike



CrowdStrike ist der führende Anbieter von Cloud-basiertem Schutz für Endgeräte. Die CrowdStrike Falcon Plattform verhindert mithilfe von künstlicher Intelligenz Angriffe auf Endgeräte im oder außerhalb des Netzwerks und bietet sofortigen Schutz und Transparenz im gesamten Unternehmen. Sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Durch ihre Cloud-Infrastruktur und die Single-Agent-Architektur reduziert die Plattform Komplexität, erleichtert die Verwaltung und erhöht die Skalierbarkeit. CrowdStrike betreut Kunden aus fast allen Industrien und Branchen, darunter führende Finanzinstitutionen, Energieunternehmen und Gesundheitsversorger. Insgesamt werden Lösungen des Unternehmens in 176 Ländern eingesetzt. CrowdStrike wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.



