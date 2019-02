Die britische Notenbank hat wie erwartet ihre Zinsen nicht angetastet. Der Leitzins bleibe bei 0,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag in London mit. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Auf diesem Niveau liegt der Leitzins seit vergangenem Sommer.

Die wirtschaftliche Unsicherheit ist derzeit groß. Großbritannien soll Ende März aus der EU austreten. Noch ist unklar, ob der Austritt in einer geordneten Form erfolgt./jsl/bgf/mis

