Die Aktie der Commerzbank knüpft am Donnerstagvormittag an ihre Talfahrt an und verliert dabei weitere vier Prozent. Die Kursgewinne vom Jahresanfang schmelzen dabei immer weiter ab, aus charttechnischer Sicht wird es nun wieder spannend. Anleger sollten vor allem die Marke von 5,50 Euro im Auge behalten.

