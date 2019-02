- Italienischer Immunitätsausschuss entscheidet über Salvini-Fall- DE30 testet Trendlinie und gleitenden Durchschnitt- Bayer entschädigt von gentechnisch verändertem Saatgut betroffene LandwirteDie Aktien in Europa starteten den Handel am Donnerstag auf einer schwächeren Basis. Deutsche Aktien gehören nach einer schwachen Veröffentlichung der Daten zur Industrieproduktion zu den größten Underperformern. Andererseits konnten an der portugiesischen Börse angemessene Gewinne erzielt werden. Lebensmittelunternehmen waren die einzige Branchengruppe, die sich über Wasser hielt, während Autohersteller und Medienunternehmen in den ersten Minuten des Handels am stärksten nachgaben. Der gestrige Rückzug brachte den DE30 an einem recht interessanten Punkt. Der deutsche Leitindex testet zum Zeitpunkt des Schreibens die aufwärts gerichtete Trendlinie sowie die 33-Tage-Linie im H4-Chart. Der genannte gleitende Durchschnitt konnte im Januar mehrmals die Bären abwehren, eine Unterschreitung könnte als ein negatives ...

