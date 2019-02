Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 170 auf 178 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bilanz und die Kapitalrenditen des Rückversicherers seien attraktiv, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In puncto Ergebnisentwicklung und -qualität sei er jedoch vorsichtiger. Für 2018 und die Folgejahre habe er seine Gewinnprognosen (EPS) erhöht, bleibe damit aber immer noch rund 5 Prozent unter den Konsensschätzungen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-02-07/13:10

ISIN: DE0008430026