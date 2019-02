Hamburg (ots) -



"Frau am Steuer, Ungeheuer?" - Klischees wie dieses haben endgültig ausgedient. Wie die Tankstellenkette HEM jetzt in einer Umfrage zum Thema "Aufreger im Straßenverkehr"[1] herausfand, gelten Frauen heutzutage unangefochten als die besten Autofahrer auf Deutschlands Straßen. Von 3.100 Befragten gaben nur 5 Prozent an, dass weibliche Verkehrsteilnehmer einen schlechten Fahrstil hätten. Auf Platz 1 der schlechtesten Autofahrer landen stattdessen mit 67 Prozent Deutschlands Rentner. Ganz unabhängig von Alter und Geschlecht ist übrigens eines: Das beliebteste Schimpfwort in brenzligen Situationen lautet schlicht "Idiot" (49 Prozent).



Was die Deutschen im Straßenverkehr zur Weißglut bringt



Neben dem schlechten Fahrstil anderer Autofahrer sind es vor allem Staus (47 Prozent) und Schlaglöcher (42 Prozent), die die Deutschen aus der Ruhe bringen. Als nervigste Beifahrer gelten zudem mit 69 Prozent die typischen Besserwisser. Nörgelnde Kinder und laute Radio-Mitsänger sind hingegen nur für jeden Zehnten störend. Wie rücksichtsvoll die Deutschen im Verkehr sind, zeigen ihre Wünsche für 2019: Über zwei Drittel der Befragten fordern die Einhaltung einer ordentlichen Rettungsgasse - ohne sensationsgierige Gaffer bei Unfällen.



Ein Snack als Stärkung



Wenn es hinter dem Steuer doch mal zu einer hitzigen Situation kommt, hilft bekanntlich Nervennahrung. So macht jeder Dritte während einer langen, stressigen Autofahrt ganz klassisch einen Stopp an der nächsten Tankstelle und stärkt sich mit einem kleinen Snack oder heißem Kaffee, um sich von Dränglern, Rasern und Vorfahrtnehmern zu erholen. An den rund 400 HEM-Tankstellen in Deutschland wird dieser Stopp sogar zu einem kulinarischen Highlight: Seit Anfang des Jahres entwickelt Fernsehkoch Ralf Zacherl exklusiv für das Bistro Vital vielseitige und nährstoffreiche Premium-Snacks, die sich besonders für eine gesunde Ernährung unterwegs eignen.



[1] Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema: "Die Aufreger der Deutschen im Straßenverkehr", die von der Deutsche Tamoil GmbH im Januar 2019 mit 3.100 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.



HEM - Eine Marke der Tamoil



Group Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de.



