Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Adrian Cighi attestierte der italienischen Großbank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine gute operative Entwicklung und gelinderte Kapitalsorgen. In einem schwierigen Umfeld ziehe er das Fazit, dass das vierte Quartal mit Blick auf das Nettozinseinnahmen, die Kosten und die Abschreibungen solide verlaufen sei./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 02:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360