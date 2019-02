Das Analysehaus Warburg Research hat Gea Group nach Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,60 auf 17 Euro gesenkt. Der steigende Kostendruck habe bei dem Anlagenbauer eine erneute Gewinnwarnung nach sich gezogen, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Warnung sei deutlich gewesen und lege nahe, dass auch Geschäftsbereiche, die sich bislang gut entwickelt haben, unter Druck geraten seien./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-02-07/13:23

ISIN: DE0006602006