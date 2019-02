In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,50%-Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (WKN: A1TNHC) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Dabei spielt laut den Analysten auch die geplante vorzeitige Rückführung der Anleihe und die damit als gesichert anzusehenden Rückzahlung des Bonds eine entscheidende Rolle.

In Verbindung mit einer Rendite von 2,27% p.a. (Kurs 102,45% am 06.02.2019 bis zum nächsten Kündigungstermin ab 30.07.2019 zu 100,50% des Nennwertes) sei der Bond daher weiterhin "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)", so die KFM-Anleihen-Experten.

Vorzeitige Anleihe-Tilgung geplant

Hintergrund: Im Dezember ...

