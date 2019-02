Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-07 / 13:21 / Pressemitteilung *Dentons geht in Düsseldorf an den Start* *Düsseldorf, 07. Februar 2019 -* Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat zum Februar ihre Tätigkeit am neuen Düsseldorfer Standort aufgenommen - das vierte Büro in Deutschland neben Berlin, Frankfurt und München. Das Startteam begründen die Partner Andreas Haak und Dr. Sascha Grosjean. Es besteht aus insgesamt sieben Anwälten und vier weiteren Teammitgliedern. Das Team vereint Expertise in den Bereichen Vergabe-, EU-Beihilferecht und Außenwirtschaftsrecht/Trade Compliance sowie im Arbeitsrecht. Weitere Partner und Associates werden im Verlauf der nächsten Monate im Bereich Corporate und M&A, Kartellrecht, Real Estate, Compliance, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Tax, IP/IT und Regulatory/Energy folgen. Dentons hat für den Übergang Büros im Dreischeibenhaus bezogen. Im Sommer wird das neue Team dann in das "KÖ-Quartier" inmitten des Düsseldorfer Bankenviertels einziehen und dort mehrere Etagen belegen. Damit mietet Dentons eine nach modernsten Energie- und Gebäudestandards sanierte Immobilie in bester Lage und in direkter Nachbarschaft zu Finanzinstituten und anderen führenden internationalen Großkanzleien *Elliott Portnoy*, Global CEO von Dentons: "Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist als Deutschlands wichtigster Standort für ausländische Direktinvestitionen und Sitz von mehr als 100.000 Unternehmen ein wichtiger Markt für viele unserer internationalen Mandanten. Mit der Eröffnung am Rhein können wir nun alle wichtigen Finanz- und Wirtschaftszentren in Deutschland mit qualitativ hochwertiger Beratung abdecken." *Joseph Andrew*, Global Chairman von Dentons: "Als weltweit einzige Kanzlei mit polyzentrischer Struktur profitieren Mandanten sowohl von unserer beispiellosen globalen Präsenz als auch von unseren lokalen Wurzeln in bedeutenden Wirtschaftszentren wie Düsseldorf." Andreas Haak wird als neuer Düsseldorf Managing Partner zugleich Co-Head der Praxisgruppe Competition, Antitrust und Regulatory in Deutschland. Haak war zuvor örtlicher Geschäftsführer in Düsseldorf, Head of Competition, EU and Trade sowie Leiter der Industry Group Life Science and Health Care bei Taylor Wessing. Sascha Grosjean kommt ebenfalls von Taylor Wessing und startet als Partner in der Praxisgruppe Arbeitsrecht. *Andreas Haak*, Düsseldorf Managing Partner von Dentons: "Wir freuen uns sehr, die größte Kanzlei der Welt nach Düsseldorf zu holen. Der Unternehmergeist bei Dentons fördert neue Ideen, innovative Technologien und Ansätze für die Mandatsarbeit und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir verfolgen eine klare Vision und werden mit unserem Team vor Ort ein modernes, innovatives Büro aufbauen, das unseren Mandanten ein Full-Service-Angebot bietet. Dafür werden wir uns mit Anwälten verstärken, die unsere Start-up-Mentalität und Leidenschaft für hochwertige Rechtsberatung teilen." *Andreas Ziegenhagen*, Germany Managing Partner von Dentons: "Wir heißen unser neues Team in Düsseldorf herzlich willkommen. Es ergänzt hervorragend unsere Aufstellung in den Bereichen Competition, EU-Regulatory sowie im Arbeitsrecht. Das Büro konnte bereits neue Mandanten für Dentons gewinnen - das ist ein schöner Erfolg. Wir sehen der in Kürze bevorstehenden Verstärkung durch weitere Quereinsteiger in entscheidenden Kernbereichen mit Freude entgegen." *Tomasz Dabrowski*, Europe CEO von Dentons: "Deutschland steht im Zentrum unseres strategischen Anspruchs, eine global führende Kanzlei in Europa zu sein. Mit der Eröffnung in Düsseldorf haben wir eine starke Basis und Einheit vor Ort, um unser Beratungsangebot und unsere Marktposition in Europas größter Volkswirtschaft weiter auszubauen." Mit der Eröffnung in Düsseldorf sind bei Dentons in Deutschland aktuell mehr als 200 Berufsträger tätig. Insgesamt zählt die Kanzlei über 9.000 Rechtsanwälte in 174 Büros weltweit. *Kontakt:* *Pressekontakt:* Andreas Ziegenhagen Christine Wolf Germany Managing Partner Communications Manager Germany T +49 69 4500 12 144 T +49 89 244408 480 E andreas.ziegenhagen@dentons.com E christine.wolf@dentons.com Andreas Haak Düsseldorf Managing Partner T +49 211 88250 122 E andreas.haak@dentons.com *Über Dentons* Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die hohe Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragenden Berufsträgern setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. *Kontakt:* *Pressekontakt:* Andreas Ziegenhagen Christine Wolf Germany Managing Partner Communications Manager Germany T +49 69 4500 12 144 T +49 89 244408 480 E andreas.ziegenhagen@dentons.com E christine.wolf@dentons.com Andreas Haak Düsseldorf Managing Partner T +49 211 88250 122 E andreas.haak@dentons.com *Über Dentons* Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die hohe Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragenden Berufsträgern setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1]

