Berlin/Frankfurt am Main (ots) - Leaseweb Deutschland, einer der führenden Hosting-Anbieter für die Gaming-Branche, ist Sponsor der Business Lounge auf den White Nights Berlin. Auf der Gaming-Businesskonferenz, die am 12. und 13. Februar in der Bundeshauptstadt stattfindet, werden über 1.300 Teilnehmer aus mehr als 45 Ländern erwartet.



Leaseweb als eine der weltweit größten Hosting Brands bietet auf die Anforderungen der Gaming-Hersteller angepasste Lösungen, die sich durch hohe Verfügbarkeit und beinahe grenzenlose Flexibilität auszeichnen. Da der Datenverkehr im Gaming-Bereich großen Schwankungen unterliegt, verfügt das Hosting Netzwerk über hochskalierbare Serverkapazitäten, die bei Bedarf schnell erweitert werden können. Dadurch werden sehr niedrige Latenzzeiten erreicht, was beispielsweise bei Online-Multiplayer-Spielen das Kriterium ist, auf das die Spieler den höchsten Wert legen. Somit sieht sich Leaseweb Deutschland jedem Wachstum und jeder Skalierung gewachsen. Als Teil eines der weltweit größten Hosting-Netzwerke kann die Skalierung auch global erfolgen.



Ebenfalls wichtig ist das faire Pricing: Im Gegensatz zu spezifisch festgelegten und extrem hoch angesetzten Kapazitäten anderer Hosting-Dienstleister bietet Leaseweb Deutschland Spiele-Herstellern neue virtuelle Server oder dedizierte Server einfach und schnell über das Portal an. Damit profitieren Kunden nicht nur von einem 24/7 Support und Service, sondern bezahlen nur, was sie tatsächlich benötigen.



Das starke Engagement von Leaseweb Deutschland im Gamingmarkt drückt sich auch darin aus, dass das Unternehmen 2019 im dritten Jahr in Folge als Sponsor den Deutschen Entwicklerpreis fördert. Er gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Videospiele aus den deutschsprachigen Ländern. Zu den Förderern gehören neben Leaseweb Deutschland unter anderem auch der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, die Film- und Medienstiftung NRW, der Verband der deutschen Gamesbranche und die Stadt Köln.



Der Leaseweb-Gamingexperte Alexander Nyahoe erläutert die Marktsituation: "Die Spielehersteller stehen unter einem enormen Wettbewerbsdruck in einem beängstigenden Markt. Es wird immer schwieriger, ein Spiel über einen längeren Zeitraum hinweg profitabel und erfolgreich zu halten. Insbesondere werden hierfür eine sorgfältige Planung und ein Infrastrukturpartner benötigt, der die Herausforderungen versteht. Leaseweb gehört zu einem kleinen Kreis von Hostinganbietern, die eine nachhaltige weltweite Erfahrung mit Datenzentren auf vier Kontinenten vorweisen können. Wir sehen, dass die Mehrzahl unserer Gamingkunden Bare Metal verlangen, weil sie dadurch Verbesserungen bei der Performance um rund 25 Prozent und gleichzeitig häufig deutliche Kostenvorteile für sich verbuchen können. Über die technischen Aspekte hinaus, passen wir auch das Geschäftsmodell an unsere Gaming-Kunden so an, damit Profitabilität und Erfolg gewährleistet sind."



Trägheit führt schnell zum Aus



Ausfallzeiten oder träge Leistungen können auf dem hart umkämpften Markt schnell das Aus bedeuten. Die niedrige Latenz und hohe Zuverlässigkeit sorgen für zufriedene Online-Gamer auf der ganzen Welt, ohne die Kosten unnötig in die Höhe zu treiben. Eine leistungsstarke Plattform, wie sie Game-Hersteller benötigen, zeichnet sich nicht alleine durch die Anzahl ihrer Komponenten aus, sondern auch dadurch, wie sie zusammenarbeiten. Entscheidend ist, wie dedizierte Server mit der Cloud interagieren, wie Rechenzentren mit dem Netzwerk verbunden sind und wie die Infrastruktur "on demand" konfiguriert und bereitgestellt wird. Mit Leaseweb Deutschland können die Game-Hersteller nach Bedarf schnell und einfach neue virtuelle Server oder dedizierte Server über das Leaseweb-Portal bereitstellen.



Leaseweb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt über 20.000 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 80.000 Servern bietet Leaseweb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen Leaseweb agieren. Leaseweb setzt sich zusammen aus Leaseweb Deutschland GmbH Leaseweb Nederland B.V., Leaseweb USA Inc., Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD. und Leaseweb CDN B.V..



