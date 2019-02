In den USA kommt es zur ersten großen Banken-Fusion seit Ausbruch der Finanzkrise. SunTrust Banks und BB&T suchen den Schulterschluss in einem 66 Milliarden US-Dollar Aktien-Deal und steigen gemeinsam in die oberste Liga auf. Die neue Bank wird höher bewertet als BNP Paribas, und höher als Barclays und Deutsche Bank zusammengenommen. Aktionäre reagieren begeistert. Ist das der Startschuss für die überfällige Konsolidierung auch in Deutschland und Europa?

