Berlin (www.aktiencheck.de) - Nicola Beer, FDP-Generalsekretärin und Spitzenkandidatin der FDP zur Europawahl kommentiert das Urteil von EU-Kommissarin Margrethe Vestager im Fall Siemens/Alstom. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der FDP: "Es ist dringend an der Zeit, die deutsche Wirtschaftspolitik wieder am Mittelstand auszurichten und nicht nur an den Interessen weltweit tätiger Konzerne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...