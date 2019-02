Bonn (ots) - Sie stellen sich hier vielleicht sofort die Frage:

Warum überhaupt internes Marketing? Auf diese Frage gibt es einige

sehr einfache und doch überzeugende Antworten. Internes

E-Mail-Marketing kann eine ganze Menge Zwecke erfüllen. Zum Beispiel

können Sie Ihr internes Employer Branding vorantreiben oder neue

Mitarbeiter mit mehrstufigen E-Mail-Strecken onboarden. Richtig

umgesetzt, zahlt das auf die Mitarbeiterbindung ein und macht Ihre

Mitarbeiter zu Unternehmensinfluencern oder Markenbotschaftern, die

das positive Bild von Ihrem Unternehmen auch nach außen tragen. Wird

internes E-Mail-Marketing über eine professionelle

E-Mail-Marketing-Technologie gesteuert, profitieren Sie

beispielsweise von einer zentralen Archivierung der E-Mails,

Möglichkeiten der Automatisierung und Individualisierung der

Kommunikation oder der Verwaltung von Redakteuren aus

unterschiedlichen Unternehmensbereichen mit verschiedenen Rollen und

Rechten. Weitere Anwendungszwecke und Vorteile des internen

E-Mail-Marketings finden Sie in unserem Beitrag "5 Gründe für

professionelles E-Mail Marketing in der internen

Unternehmenskommunikation". Das sind nun einige der Gründe für

professionelles internes E-Mail-Marketing. Wie Sie dieses nun konkret

umsetzen und gestalten können, dazu geben wir Ihnen ein paar Tipps an

die Hand.



Auf die Länge und die Frequenz kommt es an



Das Offensichtliche will auch genannt werden: Natürlich sollten

Sie sich in internen Mails möglichst kurz fassen bzw. zum Punkt

kommen, damit Ihre Mitarbeiter den Inhalt schnell herausfiltern

können. Konkret bedeutet das, dass E-Mails, die nicht mehr als zwei

Minuten Lesezeit in Anspruch nehmen, am besten angenommen werden. Das

heißt, wenn Sie sich auf 400-500 Wörter beschränken, dann können Sie

davon ausgehen, dass Ihre Kollegen bis zum Ende lesen und die Infos

auch aufgenommen und verarbeitet werden. Je mehr Sie die Wortanzahl

erhöhen, desto kleiner wird der Kreis Ihrer Leser.



Selbiges gilt natürlich auch für die Betreffzeile. Hier sieht man

durch eine knappe Wortanzahl auf den ersten Blick worum es geht.

Außerdem haben Ihre Kollegen höchstwahrscheinlich viel zu tun und

deshalb sollte man so zeitsparend wir möglich kommunizieren, damit

sie ihre Arbeitszeit produktiv nutzen können.



Um hohe Aufmerksamkeit für Ihre Mails zu erhalten, sollten Sie

auch darauf achten, nicht zu häufig Nachrichten zu versenden. Ähnlich

wie mit der Dichte des Inhaltes sollte auch die Frequenz der

Nachrichten nicht zu hoch sein, damit sich Ihre Mitarbeiter nicht

genervt fühlen. Von Vorteil ist hier auch eine gewisse

Regelmäßigkeit. Versenden Sie beispielsweise einmal pro Woche eine

Nachricht. Studien zeigen, dass Sie so die bestmögliche Öffnungsrate

erzielen und auch die Reaktions- und Leseraten ein Optimum erreichen.

Mit dem Einführen der Regelmäßigkeit erreichen Sie außerdem, dass

Ihre Mitarbeiter bereits die Mail erwarten und im besten Fall so auch

im Arbeitstag bereits ein kleines Zeitfenster dafür eingeplant ist.



Trotzdem bleibt die Quintessenz, dass es eher wichtig ist, den

Inhalt von internen Mails kurz und bündig zu halten, sodass das

Interesse nicht versiegt. Sie können demnach durchaus auch öfter als

einmal pro Woche Mails versenden, insofern der Inhalt interessant,

relevant und knapp auf den Punkt gebracht ist.



Finden Sie den richtigen Zeitpunkt



Es gibt viele Studien darüber, wann wohl der passende Zeitpunkt

ist, um Marketing-Mails zu versenden und die besten Öffnungsraten zu

generieren, jedoch unterscheiden sich die Rahmenbedingungen von

internem und externem E-Mail-Marketing. Deshalb sollten Sie sich bei

der Versandzeit nicht am externem Newsletter-Versand oder anderen

Marketing-Kampagnen orientieren. Bei der Versandzeitoptimierung von

externen Marketing-Mail wird oft dazu geraten, abends nach der

Rush-Hour zu versenden, oder an Wochenenden und nicht an Montagen, da

die Menschen dann mit ihrer Arbeitswoche beginnen und zunehmend

gestresst sind, weshalb Sie von Marketing-Mails eher genervt sind und

sich kaum Zeit dafür nehmen.



Für Ihre interne Kampagne gilt fast das genaue Gegenteil als

optimale Versandzeit. Untersuchungen ergaben, dass zu Beginn der

Woche, sprich montags aber auch dienstags, die Aufmerksamkeit für

interne Mailing-Kampagnen am höchsten ist. Zusätzlich von Vorteil ist

der Versand möglichst zu Beginn des durchschnittlichen Arbeitstages,

damit Ihre E-Mail ganz oben im Postfach liegt und sofort wahrgenommen

wird, sobald das E-Mail-Programm geöffnet wird. Sobald es auf das

Wochenende zugeht, also donnerstags und vor allem freitags, geht die

Aufmerksamkeit für interne E-Mails sichtlich nach unten, was auch

daran liegen mag, dass viele Arbeitnehmer freitags bereits früher

Feierabend machen und die Mail deshalb gar nicht mehr sehen. Ein

anderer Grund ist möglicherweise, dass zum Wochenende hin viele

Aufgaben noch dringend erledigt werden müssen, die Kollegen deshalb

eher unter Zeitdruck stehen und Dinge mit niedrigerer Priorität auch

mal übersehen, beziehungsweise die E-Mail-Lektüre eventuell

verschieben. Zu Beginn der Woche sind viele Mitarbeiter aber darauf

bedacht, die folgenden Tage zu organisieren und deshalb allen Input

zu sichten und einzuordnen. Hier geht internes E-Mail-Marketing eher

selten unter.



Bestenfalls kennen Sie bereits den idealen Versandzeitpunkt für

Ihren Zweck, oder können Ihn nun ungefähr festlegen und ihn dann

beibehalten. Mit professioneller Marketing Automation Software können

Sie darüber hinaus die optimale Versandzeit für Ihren

Mitarbeiterverteiler, einzelne Segmente oder sogar einzelne

Mitarbeiter automatisch ermitteln und den Versand aussteuern lassen.



Die Gestaltung einer Kampagne



Auch beim internen E-Mail-Marketing sollten Sie an die

Segmentierung denken. Nicht jede Information ist für jeden

Mitarbeiter wichtig oder interessant. Nach welchen Attributen Sie

Empfängergruppen segmentieren, hängt natürlich ganz von Ihren

Inhalten ab. Es kann zum Beispiel nach Abteilungen segmentiert werden

oder aber nach Qualifikation, nach persönlichen Eigenschaften wie

Familienstand oder nach Verhaltensmustern (oft abhängig von

Arbeitsabläufen).



Wenn Sie die Empfängergruppen für Ihre Kampagne segmentiert haben,

sollten Sie nun natürlich den Content für diese Segmente erstellen

und die E-Mail gestalten. Hier gibt es im wesentlichen zwei

Möglichkeiten:



1. Sie können E-Mails versenden, die überwiegend Bildsprache

beinhalten, sprich sehr bild- und grafiklastige Nachrichten

sind. Das bedeutet: Sie sollten dann konsequenterweise

mindestens die Hälfte der Mail mit Bildinhalten füllen und Text

nur als erklärenden Zusatzbaustein verwenden. Bilder und

Grafiken können gut als Eye-Catcher fungieren und die

Aufmerksamkeit Ihrer Leserschaft somit gut lenken. Ansprechende

und passende Bilder könne außerdem auch direkt eine Aussage

über die Information, die Sie vermitteln wollen, machen und der

Leser muss sich nicht erst durch das Lesen des Textes

informieren. Sie haben so einen Teaser, der aber quasi schon

Ihre Botschaft vermittelt, Emotionen hervorruft und den Leser

involviert. Mails mit überwiegend grafischem Inhalt eigenen

sich am besten für die Bewerbung von internen Aktionen, Events,

oder der Vorstellung neuer Mitarbeiter.

2. Eine weitere Möglichkeit sind E-Mails, die nur aus Text

bestehen. Hier wirkt der Inhalt der Mail auf den Leser ggf.

seriöser, da er im gleichen Stil daher kommt, wie "normale"

Geschäftsmails. Diesen Typ E-Mail sollten Sie verwenden, wenn

der Anlass Ernsthaftigkeit verlangt, beispielsweise

Informationen zu Änderungen von Arbeitsabläufen, von

Datenschutz- oder allgemeinen Richtlinien oder wenn Sie neue

interne Konzepte vorstellen möchten.



Grundsätzlich zeigen Ergebnisse von E-Mail-Kampagnen, dass Mails

mit Bildinhalten die besten Öffnungs- und Leseraten haben. Aber falls

Sie etwas längere Inhalte zu vermitteln haben, bei denen sich einiges

an Text nicht vermeiden lässt, dann sollten Sie diese nicht noch

zusätzlich mit vielen Bildern anreichern, denn das kann zur

Überreizung führen oder den Leser vom eigentlichen Text ablenken,

sodass nur die Bilder und nicht die wesentlichen Informationen

wahrgenommen werden.



