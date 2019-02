Da braut sich was zusammen: Wenn einige Opec-Staaten und Russland ihren "Opec+"-Pakt jetzt besiegeln, könnten Förderkürzungen auf breiterer Front durchgesetzt werden. Dann steigt der Ölpreis - aber die Vergangenheit zeigt, dass sich die Verantwortlichen in den ölfördernden Ländern nicht gerne an Absprachen halten, was den Ölpreis immer mal wieder sinken lässt. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...