Die gute Stimmung am Markt war irgendwie nicht von allzu langer Dauer. Was könnte den DAX nachhaltig inspirieren?



Marktexperte Roger Peeters, pfp advisory, sieht bei den Unternehmenszahlen durchaus Impulsmöglichkeiten für den Markt. Politisch belasten noch einige Unsicherheiten, je nachdem welche neuen Entwicklungen sich hier zeigen, könnte dies den Markt auch deutlicher in eine Richtung schubsen. Welche Faktoren sonst aktuell auf die Stimmung einwirken und wie Anleger sich dabei verhalten können, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.