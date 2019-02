Die Konjunkturaussichten für Italien haben sich nach Einschätzung der EU-Kommission deutlich eingetrübt. Das BIP werde 2019 nur um 0,2 Prozent zulegen - im Herbst zeigte sich die Kommission noch optimistischer.

Nach dem mühsam erzielten Kompromiss im Haushaltsstreit der EU mit Italien droht dem in die Rezession gerutschten Land neuer Ärger mit Brüssel. Die EU-Kommission senkte am Donnerstag ihre Wachstumsvorhersage für das schuldengeplagte Land in diesem Jahr um einen vollen Punkt auf 0,2 Prozent. Italien wäre somit mit weitem Abstand Schlusslicht im Kreis der Staaten der Euro-Zone, die insgesamt um 1,3 Prozent wachsen dürfte. Damit wackelt die von Rom nach Brüssel übermittelte Zahl für das Haushaltsdefizit von 2,04 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). "Wir beobachten die wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklungen weiter sehr genau", betonte EU-Kommissar Pierre Moscovici.

