Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Qiagen nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 31,00 auf 36,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Trotz der mäßigen Umsatzentwicklung im vierten Quartal und Belastungen im ersten sei das Diagnostikunternehmen auf gutem Weg, sein Wachstum zu beschleunigen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus den neuen Schätzungen im Anschluss an die Telefonkonferenz resultiere sein nun höheres Kursziel./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-02-07/14:47

ISIN: NL0012169213