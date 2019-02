Kurz vor Übergabe seines Chefsessels sieht sich voestalpine-CEO Wolfgang Eder in seinem letzten Geschäftsjahr vor dem Rückzug in die Pension mit einem massiven Gewinneinbruch konfrontiert. Grund dafür sind eine ganze Reihe von Zusatzausgaben wie etwa die Hochofen-Großreparatur in Linz, die rund 150 bis 160 Mio. Euro vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...