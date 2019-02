Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für CRH auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Kauf von rund drei Prozent der Aktien an dem Baustoffproduzenten durch die Beteiligungsgesellschaft Cevian werfe Fragen auf, da CRH hervorragend geführt sei, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei derzeit nicht günstig, da nach neun Jahren Aufschwung eine zyklische Wende drohe./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-07/14:52

ISIN: IE0001827041