Düsseldorf (ots) - Im Zeichen des Technologiewandels lädt die ecotel communication ag ihre Vertriebspartner zum Next Generation Partner Congress 2019 am 14. März nach Düsseldorf ein. Im Vordergrund stehen die Wachstumstreiber NGN-Sprachdienste, der Glasfaserausbau sowie das VPN-Projektgeschäft. Diese Fokusthemen stehen im direkten Kontext zu den aktuellen »Hype-Themen« Digitalisierung, Transformationsprozess und Industrie 4.0.



Mit Karl-Heinz Land, Klaus-J. Fink, Stefan Herrlich, Klaus Stöckert und Christoph Kaminski werden hochkarätige Keynote-Speaker spannende Zukunfts-Szenarien und erfolgreiche Success Stories aus der Praxis präsentieren.



Die ecotel Vorstände Peter Zils (Vorsitzender) und Achim Theis haben die neue Drei-Jahres-Strategie und den Jahresabschluss 2018 auf ihre Agenda geschrieben.



Als besondere Sales-Highlights werden die neuen Incentives zur Verkaufsförderung sowie die profitablen Vermarktungsmodelle von ecotel mit attraktiven Provisionszahlungen auf Abschluss und Airtime (lifetime) präsentiert. Für die praxisbezogene Unterstützung der Partner im Bereich All-IP und die Intensivierung der Kundenbeziehungen werden neue Produkt- und CRM-Features vorgestellt. So sichert die im deutschen TK-Markt einzigartige Backup-Option ecotel @once SelfCare die Erreichbarkeit von Unternehmen im Störungsfall. Mit dem persönlichen First-Level-Support ecotel @time können Vertriebspartner über einen Online-Buchungskalender ihren exklusiven technischen Supporttermin zur Unterstützung bei der Inbetriebnahme von ecotel SIP- und NGN-Produkten kostenfrei buchen.



Krönender Abschluss der Veranstaltung ist die Verleihung der ecotel Awards, damit werden qualifizierte Partner für ihre herausragenden Vertriebserfolge honoriert.



Beim Abendprogramm im Casino-Ambiente gibt es zum Ausklang Zeit für persönliche Gespräche und den direkten Austausch mit den Rednern.



Als Congress Location dient die neue Denkfabrik im Lindner Congress Hotel in Düsseldorf. Der als »Coolster Tagungsraum 2018« ausgezeichnete Raum »Seestern« überzeugt mit innovativem Design und ganz besonderer Atmosphäre.



Interessierte Teilnehmer können sich noch kurzfristig unter folgendem Link für den ecotel Partner Congress kostenfrei anmelden:



